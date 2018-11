Luan e Léo Moura não treinam e são desfalques do Grêmio contra o São Paulo

Os torcedores do Grêmio tinham a expectativa de ver nesta quinta-feira (15) a volta do atacante Luan ao time titular após um mês fora. Mas esse retorno não vai mais acontecer contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador não se recuperou completamente da fascite plantar no pé direito e nem viajou com a delegação nesta quarta-feira (14).

Na terça, Luan participou do treinamento, mas saiu mais cedo aparentando sentir novamente dores no pé. Nesta quarta ele nem apareceu no gramado do CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, para a última atividade antes da viagem para São Paulo. E não foi só ele; o lateral-direito Léo Moura também não treinou e também não embarcou para a capital paulista.

Ausências no treinamento de terça-feira, o zagueiro Pedro Geromel e o centroavante Jael participaram normalmente da atividade nesta quarta e estão confirmados para o jogo. O lateral-direito Leonardo segue em recuperação após desconforto muscular e está fora. Assim, Madson será o lateral-direito em São Paulo.

Jean Pyerre e Matheus Henrique, autor do gol da vitória do último domingo contra o Vasco, têm se destacado nos últimos jogos, mas começarão a partida no estádio do Morumbi no banco de reservas, como opções para o decorrer da partida.

O provável time titular que o técnico Renato Gaúcho escalará é: Paulo Victor; Madson, Pedro Geromel, Paulo Miranda e Cortez; Michel, Maicon, Ramiro, Cícero e Everton; Jael.

Com 58 pontos cada, Grêmio e São Paulo estão na briga por uma vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. O time gaúcho está na frente, em quarto lugar, por ter uma vitória a mais (16 a 15). Para o volante Michel, o duelo desta quinta-feira é considerado uma final.

"A mesma final que a gente jogou contra o River (Plate), tem que jogar contra o São Paulo e o restante do Campeonato Brasileiro. É um confronto direto, a gente da qualidade do São Paulo. Eles vêm de trocar o treinador. Mas isso não interessa, nós trabalhamos bastante pra enfrentar essa dificuldade. Esse confronto direto, a gente sabe que é diferente", disse nesta quarta-feira.

Confira os relacionados do Grêmio:

Goleiros - Paulo Victor e Bruno Grassi

Laterais - Madson, Cortez, Juninho Capixaba e Marcelo Oliveira

Zagueiros - Pedro Geromel e Paulo Miranda

Volantes - Michel, Maicon, Cícero, Thaciano, Kaio e Matheus Henrique

Meias - Jean Pyerre, Alisson, Ramiro, Vico e Douglas

Atacantes - Jael, Everton, André, Pepê, Marinho e Thonny Anderson