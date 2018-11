Sem D'Alessandro, Inter enfrenta o América-MG no Beira-Rio

Ainda sonhando com o título e esperando um tropeço do líder Palmeiras, o Inter recebe nesta quinta-feira, o América-MG, desesperado para sair da zona de rebaixamento. O Colorado não contará com o meia D'Alessandro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Camilo aparece como a substituição mais óbvia. No entanto, Wellington Silva, Rossi e, até mesmo, William Pottker aparecem como opção.

Restam ainda cinco jogos para que o Inter tire uma diferença de cinco pontos do Verdão na classificação. Os jogadores prometem lutar até o fim, mas o capitão Rodrigo Dourado deu sinais de que o vice-líder da competição já começa a "jogar a toalha" na busca pelo título.

"O nosso objetivo era conquistar uma vaga na Libertadores, depois de passar pela Série B. E nós já conseguimos. O Palmeiras está há quase um turno (18 jogos) sem perder. A regularidade joga eles para cima na tabela", disse o volante, que lamentou o empate diante do Ceará, domingo, na última rodada.

Precisando desesperadamente da vitória, os mineiros terão a estreia do treinado Givanildo Oliveira. E para Dourado, todo cuidado é pouco com o Coelho. "Temos de pressionar desde o início. Somos muito fortes em casa e precisamos buscar o resultado com força", projetou o jogador, referindo-se aos 16 jogos em seu estádio, com 12 vitórias e quatro empates.

O técnico Odair Hellmann ainda não definiu a equipe. Ele deve contar com o retorno de Rodrigo Moledo que trabalhou normalmente nesta terça-feira, mas será reavaliado até momentos antes da partida. A provável escalação pode ter Marcelo Lomba; Fabiano, Moledo (Emerson Santos), Cuesta e Iago; Dourado, Edenilson, Patrick, Rossi (Wellington Silva ou William Pottker) e Nico López; Leandro Damião.