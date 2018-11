Tite chama Renato Augusto e Alex Sandro para lugares de Coutinho e Marcelo

Folhapress

Além da baixa já esperada do lesionado Philippe Coutinho, do Barcelona, a seleção brasileira sofreu outra perda para os seus últimos amistosos no ano: Marcelo, do Real Madrid, também foi cortado. Para o lugar dos dois, Tite chamou Renato Augusto, do Beijing Goan, e Alex Sandro, da Juventus.

Existe o risco de Casemiro também perder os amistosos contra Uruguai e Camarões, mas, como o problema com o volante do Real Madrid foi no domingo (11) à noite, a CBF ainda analisa. Uma posição será tomada ainda nesta segunda-feira (12).

Havia um temor também em relação ao atacante Richarlison, que deixou o jogo do Everton contra o Chelsea com dores, porém, ele não deve ser problema para os amistosos.

O jovem jogador, inclusive, dormiu a última noite no hotel da delegação, em Saint Albans, próximo ao CT do Arsenal, onde a equipe treinará, e teve a sua condição verificada.

Ao lado de Neymar, Casemiro e Marquinhos, Coutinho foi o único jogador a começar como titular todos as partidas após a Copa do Mundo da Rússia.

A seleção inicia a preparação para os seus últimos testes em 2018 em treino logo mais, às 13h (de Brasília) desta segunda, mas não estará com o grupo completo. Por conta disso, a revelação são-paulina Augusto Galvan, hoje no Real Madrid, foi, inclusive, chamada para completar as atividades e já se apresentou.

O time comandado por Tite encerra o ano contra o Uruguai, na próxima sexta-feira (16), no Emirates Stadium, em Londres, e depois se desloca até Milton Keynes para enfrentar Camarões, na terça seguinte (20).