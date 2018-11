Com insistência e gol no fim, Grêmio entra no G-4

Jael marcou o primeiro gol do Grêmio na Arena, e segundo gol veio aos 49 do segundo tempo LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/DIVULGAÇÃO/JC

Igor Natusch

Agora com foco total no Campeonato Brasileiro, o Grêmio vai galgando degraus para garantir a vaga direta na Libertadores da América do ano que vem. Com um gol nos descontos, em uma falha do goleiro do Vasco Martín Silva, o Tricolor fez 2 a 1, neste domingo (11), e vai terminar a rodada no G-4 do Brasileirão.

Agora, os comandados de Renato Portaluppi têm 58 pontos, mesma pontuação do São Paulo, mas superam os paulistas no número de vitórias.

O Tricolor começou o jogo tentando se impor. Porém, quem balançou a rede primeiro foi o time visitante, aos 12 minutos. No contra-ataque, Máxi López rolou de calcanhar para o meio da área e achou Thiago Galhardo, livre, para empurrar para as redes.

Para alívio gremista, a reação não demorou. Aos 19, em jogada individual, Léo Moura chegou ao fundo e cruzou. Jael apareceu, subiu mais que Luiz Gustavo e cabeceou forte para empatar.

Depois de uma pausa para tomar água, necessária diante do forte calor em Porto Alegre, o Grêmio manteve a pressão. Faltava, porém, um pouco mais de rapidez na transição do meio-campo, e a defesa gremista sofria com a presença perigosa de Máxi López.

A situação não mudou muito no segundo tempo. Tentando dar mais ímpeto ao time, Renato Portaluppi acionou Jean Pyerre e Marinho, que entraram bem. Ainda assim, e apesar da insistência, a maior iniciativa gremista não revertia em chances claras de gol. Enquanto isso, o Vasco segurava as pontas como podia, ao ponto do árbitro Raphael Claus dar seis minutos de descontos para punir a cera técnica do clube carioca.

Para mover o placar, só a partir de um incidente que saísse da curva. E foi o que aconteceu, aos 49 da etapa final. Matheus Henrique chutou de longe, e Martín Silva engoliu um frango daqueles, deixando a bola escapar entre suas mãos. Festa para os mais de 22 mil gremistas que encararam o calorão na Arena.