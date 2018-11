Inter fica no empate contra Ceará e perde chance de encostar no Palmeiras

Igor Natusch

Os resultados paralelos, em sua maioria, ajudaram o Inter nesta rodada. Para tirar o máximo deles, porém, o Colorado precisava fazer a sua parte, vencendo o Ceará fora de casa. Apesar de ter saído na frente, o time de Odair Hellmann acabou ficando no 1 a 1 em jogo disputado neste domingo (11), no Castelão. Como o Palmeiras também empatou com o Atlético-MG, a distância entre os dois segue em cinco pontos, a cinco rodadas do fim do Brasileirão. O Inter é vice com 62 pontos, enquanto o Palmeiras lidera com 67.

Os primeiros minutos não foram muito empolgantes, mas o Inter aproveitou bem a primeira chance que criou no jogo, aos 15 minutos. Em uma arrancada individual, Leandro Damião surgiu pela direita, chutando forte. Everson defendeu, mas o mesmo Damião aproveitou o rebote e insistiu, desta vez para as redes.

O Ceará insistia, em especial com bolas alçadas na área, forçando Marcelo Lomba a algumas boas intervenções. Enquanto isso, o Colorado tomava precauções, mas seguia ameaçador nos lances de contragolpe.

Por ironia, acabou sendo em um erro colorado na saída de bola que o Vovô chegou ao empate, aos 41 minutos. Cuesta errou o lançamento, chutando no peito do adversário. Com a defesa vermelha fora do lugar, Arthur cruzou para Ricardinho, que chegou antes de Rodrigo Dourado: 1 a 1.

Na volta dos vestiários, o time comandado por Lisca manteve-se à frente, aproveitando a postura do time gaúcho, que recuou e reduziu a intensidade no contra-ataque, optando por segurar a bola. Com o passar dos minutos, porém, o Ceará cansou e diminuiu o ritmo. Com mais fôlego, o Inter sentiu que podia buscar a vitória, e passou a forçar mais nos minutos finais. Mas logo também os colorados sentiram o peso das pernas, e o jogo arrastou-se a passos lentos rumo ao empate final.