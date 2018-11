Com possível reforço de Luan, Grêmio pega o Vasco na Arena neste domingo

O time do Grêmio voltou a treinar na manhã deste sábado (10), como última atividade antes de enfrentar o Vasco no domingo. Parte do treino foi a portões fechados. O confronto está marcado para as 17h na Arena Grêmio, em Porto Alegre, e deve contar com a volta do meia-atacante Luan, recuperado de lesão.

Luan estava fora da equipe desde o dia 14 de outubro, quando se queixou de incômodo no pé após derrota para o Palmeiras. Na véspera da partida de ida das semifinais da Copa Libertadores contra o River Plate, o jogador sofreu uma lesão muscular na coxa direita, e desde então vinha desfalcando o Tricolor.

Já o lateral-direito Leonardo Gomes sentiu dores no quadril durante atividade na sexta-feira e se tornou dúvida para a partida de domingo. O zagueiro Kannemann, ainda com problema muscular, foi novamente desfalque e está vetado.

No lado adversário, o Vasco não poderá contar com o zagueiro Leandro Castán, suspenso. Ele será substituído por Ricardo. Um dos trunfos do time é o centroavante Maxi López, que vem se destacando nas últimas rodadas com gols importantes.

Com informações da Agência Estado