Heineken Experience - Com o objetivo de mostrar aos gaúchos a atmosfera que gira em torno da Fórmula 1, ocorre neste sábado o Heineken F-1 Experience, no Gasômetro, na área central da Capital. Entre 10h e 16h30min, Rubens Barrichello irá acelerar um carro da Williams Racing pela orla do Guaíba. O evento ainda terá performances e manobras de drifting, motos acrobáticas e shows musicais.

Fórmula 1 - Mesmo que Lewis Hamilton já tenha conquistado o título da temporada, o GP do Brasil terá algumas atrações especiais. Além do piloto inglês buscar mais uma vitória na terra de seu eterno ídolo, Ayrton Senna, a prova marcará a penúltima corrida de Fernando Alonso na categoria. A largada ocorre no domingo, às 15h.

Série B - Pela 36ª rodada, a penúltima da competição, nesta sexta-feira, tem Vila Nova-GO x Figueirense (19h15min), Juventude x Ponte Preta e Boa Esporte x Brasil-Pel (20h30min), Coritiba x Goiás (21h30min). No sábado, jogam Criciúma x CRB, Oeste x Londrina, Avaí x Fortaleza e CSA x Atlético-GO (17h), Sampaio Corrêa x São Bento (19h30min) e Guarani x Paysandu (21h).

Corinthians - A Justiça paulista determinou nesta quinta-feira a penhora da taça do Mundial de 2012. A medida ocorreu em uma cobrança do Instituto Santanense de Ensino Superior, com quem o clube tem uma dívida de cerca de R$ 2,5 milhões.

PSG - O clube admitiu a ocorrência de racismo no setor de recrutamento das categorias de base. A discriminação ocorreu na escolha de jovens jogadores nos últimos anos. De acordo com o portal francês Mediapart, documentos divulgados pelo Football Leaks mostraram que o clube recrutava jovens com base nas suas etnias.