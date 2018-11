Lewis Hamilton diz que Interlagos é seu 'calcanhar de Aquiles'

Dez anos depois de ganhar o seu primeiro campeonato de Fórmula 1 correndo em Interlagos, o piloto inglês Lewis Hamilton volta ao Brasil em situação bem mais confortável. Já com o título de pentacampeão desde o Grande Prêmio do México, Hamilton, no entanto, disse nesta quarta feira, em São Paulo, que o circuito paulistano ainda continua sendo o seu "calcanhar de Aquiles".

"Interlagos é um dos circuitos mais complicados de todos. A temperatura é muito alta e tem muitas curvas. É um desafio para o motor e fisicamente também. O que compensa é o público e os fãs, que são muito calorosos", disse ele.

Ao ser questionado sobre o futuro, Hamilton tergiversou dizendo que ainda está "digerindo o momento". E que ainda vai trabalhar para levar à equipe da Mercedes o campeonato dos construtores.

"A última semana foi muito estranha e ainda tem duas corridas pela frente. Certamente, tenho algumas temporadas pela frente. Mas não penso em bater recordes, quero apenas trabalhar com a minha equipe", disse ele.

Hamilton também lembrou Ayrton Senna, um de seus ídolos e uma de suas inspirações na Fórmula 1.

"Para mim, ele sempre foi um fenômeno. Porque era um piloto de corridas e inspirou um país inteiro. Nunca vi nada parecido com isso em nenhum outro lugar e com nenhum outro piloto", finalizou.

O Grande Prêmio de Interlagos acontece no próximo domingo, às 14h, em São Paulo.