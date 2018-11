Torcedor do Boca Juniors, Lucas Pratto enfrenta seu time na decisão

Mesmo com pouca efetividade, o atacante deve ser titular do River no sábado RIVER PLATE/DIVULGAÇÃO/JC

Para uma criança que nasce em La Plata, na Argentina, basicamente há dois caminhos a serem seguidos quando o assunto é futebol: ou você torce para o Estudiantes ou para o Gimnasia y Esgrima. Entretanto, Lucas Pratto é uma exceção. Hoje no River Plate, o atacante de 30 anos enfrentará na final da Libertadores, sábado, o arquirrival Boca Juniors, time pelo qual torceu durante a infância e onde inclusive se formou como jogador.

A ida de Pratto ao Boca passou pelo crivo de Palermo. Não Martín, ídolo dos anos 2000, mas do irmão do goleador, Gabriel. Atleta do Cambaceres, modesto time da região de La Plata, o jovem foi perguntado por um treinador se queria fazer um teste no Estudiantes ou no Gimnasia. O garoto disse que não, pois já havia tentado, sem sucesso. Sosa então conversou com Gabriel para que o amigo levasse Pratto a um teste no Boca. Foi escolhido e fez uma pré-temporada do sub-17.

Contudo, a forte concorrência na posição impediu seu crescimento no Boca. Chegou a ser emprestado ao Tigre, para depois voltar e fazer seus únicos dois jogos oficiais pelo time de Buenos Aires. Passou por Chile, Noruega, Itália e Brasil antes de chegar ao River, em janeiro, como a contratação mais cara da história do clube: € 11,5 milhões (R$ 45 milhões).

Desde que pisou no Monumental de Nuñez, marcou apenas nove gols, oscilando entre a titularidade e o banco. No sábado, há boas chances de que comece jogando. Ele foi titular na vitória sobre o Grêmio, pela semifinal, e seu concorrente pela posição, Scocco, deixou o gramado lesionado na última rodada do Campeonato Argentino.