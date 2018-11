Grêmio entrará com recurso no caso Gallardo

O Grêmio vai recorrer da decisão do Tribunal Disciplinar da Conmebol no caso Gallardo. Os advogados do clube pedirão os fundamentos para elaborar a peça que será entregue à Câmara de Apelações da entidade. Mesmo assim, a final da Libertadores entre Boca Juniors e River Plate não corre risco de ser alterada.

A decisão do último sábado vedou a chance de efeito suspensivo. Com isso, o Grêmio buscará pena maior a Marcelo Gallardo, treinador do River, que entrou no vestiário mesmo suspenso, e responsabilização do clube argentino. O regimento dá prazo de até sete dias para que seja feito o pedido de recurso. Pelo Brasileirão, o Tricolor volta a campo no domingo, contra o Vasco, na Arena.