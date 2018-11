De volta à vice-liderança, Inter ainda sonha com o título

A desvantagem de cinco pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras não tira o entusiasmo de Odair Hellmann. O técnico do Inter ainda sonha com uma reviravolta nos seis jogos finais da competição. "Esta equipe não desiste. Ela tem alma. Ela tem muita vontade. Continuamos fortes e consolidados no campeonato. Se continuarmos concentrados e determinados, tenho certeza de que iremos conquistar mais coisas no futuro", afirmou.

Na vitória por 2 a 1 de virada sobre o Atlético-PR, com direito a gol de pênalti polêmico aos 48 minutos do segundo tempo, o treinador destacou a organização do time para buscar mais um resultado em casa. "Não acredito que você consiga algo na vida de qualquer jeito. Nós somamos 17 vitórias e isso não se consegue de qualquer jeito. O Inter tem uma forma de jogar e sabe alterar esta forma quando não está conseguindo o resultado positivo", acrescentou.

O Colorado é o único time que ainda não perdeu como mandante no Brasileirão. Em 16 jogos no Beira-Rio, o time venceu 12 vezes e empatou outras quatro. Dos 61 pontos conquistados, 40 foram ganhos diante de sua torcida. Após a folga de ontem, o grupo se reapresenta na tarde de hoje e inicia a preparação para a partida contra o Ceará, no próximo domingo, na Arena Castelão.