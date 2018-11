Grêmio tem dois desfalques para encarar Atlético Mineiro em Belo Horizonte

Para o confronto contra o Atlético Mineiro, neste sábado (3), às 17h, na Arena Independência, em Belo horizonte,pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio deverá ter duas baixas no grupo, além do arqueiro Marcelo Grohe. O zagueiro Kannemann e o volante Maicon foram ausências no treinamento de quinta-feira antes da viagem a Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (2).

Ambos os jogadores foram retirados da lista de relacionados por sentirem lesões musculares. No arco, Paulo Victor terá a missão de substituir Grohe.

A última atividade em Porto Alegre contou com os retornos de Cícero, Geromel, Jael e Ramiro aos treinamentos. Eles não haviam participado da atividade de ontem no CT Luiz Carvalho, ainda em recuperação do desgaste do jogo da última terça, contra o River Plate.

Por outro lado, os gremistas enfrentarão um adversário que teve praticamente a semana inteira para descanso e treinamentos. Os mineiros vêm de vitória contra o Ceará, na última segunda-feira (29), por 2 a 1. O técnico Levir Culpi conta com o retorno de Fábio Santos, que cumpriu suspensão contra o Ceará, em Fortaleza. Em compensação, o treinador não terá Luan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. David Terans deverá substituí-lo.