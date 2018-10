Luan segue tratamento e desfalca Grêmio de novo contra o River

Folhapress

O Grêmio vai reencontrar o River Plate com Everton como reforço, mas de novo sem Luan. O camisa 7, que faz tratamento para duas lesões, ficou fora da lista de relacionados para o jogo de volta da semifinal da Libertadores.

A ideia do Grêmio para Luan é evitar retorno precoce. Na semana passada, no afã de atuar contra o River Plate em Buenos Aires, o meia-atacante treinou mesmo com dores no pé direito e acabou sentindo desconforto muscular na coxa. O clube gaúcho não se manifestou sobre a lesão muscular e nem anunciou período de recuperação.

Luan teve ruptura parcial da fáscia plantar no jogo diante do Palmeiras, no dia 14 de outubro. A inflamação crônica na sola do pé vinha sendo tratada de maneira conservadora, sem cirurgia.

A grande dúvida, no entanto, está na defesa. Com Kannemann suspenso, Bressan e Paulo Miranda disputam a vaga para formar dupla de zaga com Geromel.

O Grêmio deve ter a seguinte formação para o confronto: Marcelo Grohe; Leonardo (Léo Moura), Geromel, Bressan (Paulo Miranda) e Cortez; Michel, Maicon, Cícero, Ramiro, Everton (Alisson); Jael.

Grêmio e River Plate se enfrentam nesta terça-feira, em Porto Alegre. Como venceu por 1 a 0 na Argentina, o time gaúcho pode até empatar na Arena que avança à final da Libertadores.