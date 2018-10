Empate frustrante na briga pelo título

Deivison Ávila

O jogo foi digno de um Inter x Santos, mas o resultado decepcionou. Ontem, com mais de 43 mil torcedores e o técnico Tite, da seleção, presente no Beira-Rio, o time gaúcho esteve duas vezes à frente do placar, mas cometeu alguns erros, foi prejudicado pela arbitragem e acabou empatando em 2 a 2 com o Peixe. Com o resultado, o Inter encerra a 30ª rodada em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, vendo o líder Palmeiras abrir cinco pontos na disputa pelo título.

O Peixe partiu para cima logo nos primeiros minutos. Mesmo sem ameaçar muito, o Colorado abriu o placar aos 43 minutos. Após boa troca de passes, Patrick deixou Edenilson na cara do gol. Ele tocou por cima, e o zagueiro Luiz Felipe tirou em cima da linha. No rebote, Damião, de cabeça, fez 1 a 0.

Os visitantes chegaram à igualdade aos cinco minutos da etapa final. Depois da falha de Dourado na saída de bola, o artilheiro do Brasileirão, Gabriel "Gabigol", bateu de esquerda, sem chances para Lomba.

Após um gol mal anulado de Damião por impedimento (o que levou a arbitragem a discutir por cinco minutos), o Inter voltou a marcar. Em contra-ataque mortal, Edenilson lançou Patrick, que tocou no canto esquerdo de Vanderlei. Aos 35, o Peixe voltou a empatar: Gabriel bateu em gol, Lomba defendeu parcialmente e Fabiano se atrapalhou, marcando contra.