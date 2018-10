Grêmio sai atrás, mas busca empate com América-MG em jogo sonolento

Folhapres

Grêmio e América-MG empataram em 1 a 1 num jogo sonolento na tarde deste sábado (20) no estádio Independência, em Belo Horizonte. O time gaúcho usou reservas, pois dá prioridade à Libertadores e na terça-feira inicia semifinal contra o River Plate na Argentina. Juninho fez o gol dos mineiros e Jean Pyerre o gremista, pela 30ª rodada do Brasileiro.

Foi o América-MG quem saiu na frente e foi melhor no primeiro tempo. Porém, a partir da tentativa de se fechar de Adílson Batista e do crescimento da equipe de Renato Gaúcho, um pênalti determinou o empate.

Com 54 pontos, o Grêmio passa o São Paulo no saldo de gols, porém pode voltar ao quinto lugar ao fim da rodada dependendo do resultado do time paulista que encara o Atlético-PR. Já o América-MG pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Com 34 pontos, o Coelho entra no Z-4 se o Ceará vencer o Palmeiras e o Vitória bater o Corinthians. E pode até ser ultrapassado pela Chapecoense, caso o time de Santa Catarina goleie o Cruzeiro. Todos os jogos são no domingo.

O foco gremista agora é a Libertadores. Às 21h45 (de Brasília) de terça, o duelo com o River Plate em jogo de ida da semifinal no estádio Monumental de Núñez. Pelo Brasileiro o próximo confronto será com o Sport. Já o América-MG atuará apenas no próximo sábado contra Chapecoense, em Santa Catarina.

O foco gremista agora é a Libertadores. Às 21h45 (de Brasília) de terça, o duelo com o River Plate em jogo de ida da semifinal no estádio Monumental de Núñez. Pelo Brasileiro o próximo confronto será com o Sport. Já o América-MG atuará apenas no próximo sábado contra Chapecoense, em Santa Catarina.