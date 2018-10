Conmebol agenda sorteio da Copa América, no Brasil, para 24 de janeiro

A Conmebol anunciou nesta sexta-feira a data do sorteio da Copa América 2019, que será disputada no Brasil. A definição dos grupos da competição continental está marcada o dia 24 de janeiro, às 20h30 (horário de Brasília), no complexo cultural Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

O sorteio vai definir como serão divididas em grupos as 12 seleções participantes do torneio - as dez equipes sul-americanas mais os convidados Japão e Catar, futura sede da Copa do Mundo de 2026.

A decisão foi tomada nesta sexta durante reunião do Congresso Extraordinário da Conmebol, em Santiago, no Chile. No encontro também foi definido que nos dias 22 e 23, que precedem o sorteio, a Conmebol vai realizar o Seminário das Equipes, também no Rio, "com a apresentação do conceito da competição e os procedimentos do Sorteio de Grupos". Também serão discutido assuntos como logística, segurança, transporte, acomodação e marketing.

A Copa América será disputada entre os dias 14 de junho e 7 de julho, em cinco cidades-sede: Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

A abertura da competição será no estádio do Morumbi, em São Paulo, que também terá jogos disputados no Allianz Parque, do Palmeiras. A decisão do título está marcada para o Maracanã, como aconteceu na Copa do Mundo de 2014, também disputada no Brasil.

A Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a Arena Fonte Nova, em Salvador, e o Mineirão, em Belo Horizonte, também vão receber partidas da Copa América.