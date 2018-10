Cruzeiro vence o Corinthians de novo e fatura o hexacampeonato

O Corinthians precisava vencer o Cruzeiro na noite de ontem, no jogo da volta da decisão da Copa do Brasil, para reverter a vantagem obtida pelos mineiros na primeira partida, semana passada, quando haviam vencido por 1 a 0. A Raposa, porém, estava com fome e ganhou de novo, dessa vez por 2 a 1, no Itaquerão, para faturar a Copa do Brasil pela sexta vez.

Os mineiros abriram o placar aos 27 minutos. Ao tentar evitar um lateral, o zagueiro Léo Santos entregou a bola para Rafinha, que avançou e tocou para Barcos. O centroavante se livrou da marcação e bateu colocado, mas a bola explodiu na trave esquerda de Cássio. No rebote, Robinho pegou de primeira para fazer o 1 a 0.

O Corinthians chegou à igualdade ainda no começo da etapa final de partida. Em disputa de bola entre Thiago Neves e Ralf na área cruzeirense, o jogador corintiano caiu, o árbitro Wagner do Nascimento resolveu consultar o assistente de vídeo (VAR), e marcou o pênalti convertido por Jadson aos 9 minutos.

Aos 24, mais um lance definido com auxílio da tecnologia. Pedrinho marcou o gol da virada para o Timão, mas o árbitro anulou o lance para marcar falta de Jadson em Dedé. Aos 36, a pá de cal mineira. Em contra-ataque mortal, Raniel tocou para De Arrascaeta que entrava livre pela esquerda. O uruguaio só esperou Cássio sair aos seus pés para tocar por cima do goleiro e fazer o 2 a 1 para os visitantes.