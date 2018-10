Atlético-MG - O clube dispensou o técnico Thiago Larghi e já anunciou Levir Culpi para substituí-lo.

Paraná - Dado Cavalcanti é o novo técnico do time paranaense. Ele dirigiu o Paysandu em parte da Série B deste ano.

Mundial de Clubes - Um trio brasileiro foi escolhido pela Fifa para atuar no torneio nos Emirados Árabes, em dezembro. O árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio terá como auxiliares o paranaense Bruno Boschilia e o carioca Rodrigo Figueiredo Corrêa.

Corrupção no futebol - A Corte Nacional de Madri julgará, a partir de 25 de fevereiro, Sandro Rosell, ex-presidente do Barcelona, Marta Pineda, sua esposa e outras quatro pessoas por lavar cerca de

¤ 20 milhões (R$ 85,6 milhões) da CBF, dos quais o dirigente espanhol ficou com ¤ 6,5 milhões (R$ 27,5 milhões).

Tênis - O gaúcho Marcelo Demoliner começou bem a disputa da chave de dupla do Torneio de Antuérpia, na Bélgica. Ao lado do mexicano Santiago González, ele passou pelos belgas Ruben Bemelmans e Joris de Loore por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/6 (7/3). Nas quartas de final, eles enfrentarão o argentino Maximo González e o chileno Nicolas Jarry.

Boxe - Luiz Gabriel Oliveira, o Bolinha, repetiu o feito do avô e conquistou ontem a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires, na Argentina. Há 50 anos, no México, Servilio de Oliveira se tornou o primeiro medalhista brasileiro da modalidade.

Ayrton Senna - Um capacete utilizado pelo ídolo no GP da Holanda, em Zandvoort, em 1985, está sendo leiloado por ¤ 150 mil

(R$ 645 mil). Os lances poderão ser feitos até 28 de outubro. Até dezembro, a plataforma de leilões Catawiki irá pôr em pregão cerca de 250 itens da Fórmula 1.