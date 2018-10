Dourado fica fora de treino do Inter, mas não preocupa para jogo com Santos

Folhapress

O volante Rodrigo Dourado foi ausência no treinamento do Internacional na manhã desta quarta-feira (17). O jogador foi preservado devido ao quadro de dores no pé direito que o acompanha há algum tempo. No entanto, não chega a preocupar diretamente para o duelo com Santos na próxima segunda-feira (22), a partir das 20h, no Beira-Rio.

Dourado é repetidamente preservado por conta das dores. Ele chegou a sofrer uma contusão no local no clássico Gre-Nal do segundo turno do Brasileiro, vencido pelo Inter por 1 a 0, e desde então dosa presenças em treinos.

Gabriel Dias, que se recupera de um desconforto no púbis, também ficou fora de atividade. O jogador participa do processo de retreinamento comandado pelo coordenador de preparação física, Élio Carravetta.

Rossi e Moledo, que foram reintegrados na terça-feira (16), trabalharam normalmente com o restante do elenco colorado.