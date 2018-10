Uribe marca 2, Flamengo passa fácil pelo Fluminense e se aproxima do Palmeiras

O Flamengo fez sua parte neste sábado (13), venceu com facilidade o clássico diante do Fluminense, no Maracanã, e voltou de vez à briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Embalado após a chegada do técnico Dorival Júnior, o time rubro-negro conseguiu seu segundo triunfo por 3 a 0 consecutivo e colocou pressão no líder Palmeiras.

O resultado levou o Flamengo a 55 pontos, pulando para a segunda posição provisória, apenas um ponto atrás do Palmeiras, que faz confronto direto com o Grêmio no domingo (14), no Pacaembu. Já o Fluminense deve se distanciar da briga por uma vaga na Libertadores. A equipe parou nos 37 pontos, em oitavo, oito atrás do sexto lugar Atlético-MG, que também ainda joga na rodada.

Mais vibrante após a chegada de Dorival, o Flamengo chegou à sexta partida seguida sem derrota no Brasileirão, a terceira com o novo treinador. No domingo (21), tentará manter a sequência diante do Paraná, fora de casa. No mesmo dia, o Fluminense recebe o Atlético-MG em busca da recuperação.

O confronto deste sábado começou a ser decidido antes mesmo do apito inicial, graças aos desfalques. Se não tinha Diego Alves e Diego, o Flamengo viu as ausências do Fluminense fazerem bem mais falta. Sem Sornoza, o time tricolor não teve criatividade, mas foram as baixas na lateral direita que mudaram o panorama da partida. Sem Gilberto e Léo, o técnico Marcelo Oliveira foi obrigado a improvisar Mateus Norton no setor.

O início tricolor até foi animador, com Luciano levando perigo logo aos quatro minutos. Mas a partir daí, só deu Flamengo. A resposta veio com Lucas Paquetá já no minuto seguinte. Pouco depois, Vitinho avançou pela esquerda e cruzou, Éverton Ribeiro não conseguiu o domínio e a sobra ficou com Willian Arão, que perdeu.

Era um prenúncio do que estava por vir. Aproveitando a falta de traquejo de Mateus Norton pelo setor, Vitinho fez o que quis pelo lado esquerdo do ataque e construiu por ali o lance do primeiro gol. Aos 10 minutos, o atacante cruzou na cabeça de Uribe, que desviou. A bola ainda tocou em Digão antes de entrar.

O caminho era por ali, e o Flamengo só não ampliou antes por causa da ineficiência de Arão. Em duas oportunidades, Vitinho levou a melhor sobre Mateus Norton e deixou o volante em ótimas condições, mas em ambas ele acertou um adversário na tentativa de finalizar.

Se Arão não ajudava, Vitinho foi para o lado direito cobrar a falta que resultaria no segundo gol flamenguista. Aos 46, ele colocou a bola na cabeça de Léo Duarte, que testou firme para a rede.

Totalmente dominado no primeiro tempo, Mateus Norton saiu no intervalo para a entrada de Daniel. Mas antes mesmo que o Fluminense pudesse buscar uma reação, saiu o terceiro. Aos quatro minutos, Paquetá recebeu pela esquerda e tentou o chute. Digão desviou de cabeça e a bola sobrou para Uribe, que dividiu com Júlio César e empurrou para a rede.

O terceiro gol tão cedo na etapa final esmoreceu de vez o Fluminense, que só levaria perigo ao adversário em uma oportunidade, na cabeçada de Ayrton Lucas, bem defendida por César. Ao Flamengo, restou administrar a vantagem e deixar o tempo passar. Berrío ainda perdeu grande chance aos 41, mas não faria falta.