Rodrigo Moledo e Damião fazem trabalhos físicos

O Inter começou a semana de preparação para o enfrentamento decisivo com o São Paulo pelo Brasileirão com duas boas notícias. Ontem, os atletas realizaram atividades físicas no CT Parque Gigante e o zagueiro Rodrigo Moledo e o atacante Leandro Damião apareceram correndo ao redor do gramado. A dúvida é se a dupla irá se recuperar a tempo.

Damião não enfrentou o Sport devido a um problema muscular na coxa direita. Se o prazo de dez dias para a recuperação se confirmar, tem chances de voltar. Já o defensor colorado também sentiu um problema na coxa direita e deve ficar de fora por até quatro semanas.

Por outro lado, o técnico Odair Hellmann tem garantido os retornos de Víctor Cuesta e de Edenilson, após suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Além de vencer o São Paulo, em casa, no próximo domingo, o Colorado terá que torcer pelo maior rival na partida com o líder Palmeiras para se igualar com o Verdão.