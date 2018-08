Comissão de Tite observará três jogos de Grêmio e Internacional

Agência O Globo

O momento é de reinício do trabalho. A seleção brasileira começa o ciclo da Copa do Mundo de 2022, e a comissão técnica retoma a observação in loco de jogos de clubes do futebol nacional. Até a convocação do próximo dia 17, visando aos amistosos contra Estados Unidos e El Salvador, caberá ao Flamengo o status de mais observado nos 12 jogos que estão no planejamento da turma da CBF.

Neste mês de agosto, quatro jogos do rubro-negro, que até o último fim de semana era o líder do Brasileirão, serão acompanhados de perto. Não é segredo que Lucas Paquetá, integrante da lista de suplentes da Copa do Mundo, é um dos alvos de Tite. Além da Série A, o calendário do Flamengo tem partidas importantes pela Copa do Brasil e, como é o caso desta quarta-feira, pela Libertadores. Tite estará no Maracanã.

O segundo lugar do ranking dos mais observados pela comissão da seleção conta com dois times: Santos e Cruzeiro. No caso dos santistas, o atacante Rodrygo, de 17 anos, é quem desperta atenção.

Quatro clubes serão observados por duas ocasiões: Grêmio (de Luan, Everton, Geromel e Marcelo Grohe), Fluminense (por causa do atacante Pedro), São Paulo e Vasco. A lista se completa com jogos envolvendo Palmeiras, Botafogo, Internacional e Atlético-MG.

Os mais observados pela comissão da seleção até a convocação

Flamengo - 4

Cruzeiro - 3

Santos - 3

Grêmio - 2

Fluminense - 2

São Paulo - 2

Vasco - 2

Palmeiras - 1

Botafogo - 1

Internacional - 1

Atlético-MG - 1