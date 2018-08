Real Madrid anuncia contratação do goleiro belga Courtois

Folhapress

O Real Madrid anunciou a contratação do goleiro belga Thibaut Courtois nesta quarta-feira (8). A transferência também foi comunicada pelo ex-clube do jogador, o Chelsea, que receberá o meia croata Mateo Kovacic em empréstimo de um ano como contrapartida.

A imprensa espanhola afirma que o clube merengue ainda vai desembolsar 35 milhões de euros (R$ 153 milhões) por Courtois, em contrato válido por seis temporadas. O belga já atuou na capital espanhola, entre 2011 e 2014, mas por outra equipe, o Atlético de Madrid, rival local dos merengues.

Conhecido no futebol europeu, Courtois ganhou projeção ainda maior na Copa do Mundo na Rússia ao ser eleito o melhor de sua posição. Ele teve atuação destacada na vitória da Bélgica contra o Brasil, por 2 a 1, pelas quartas de final.

Atualmente, o Real Madrid conta com três goleiros em seu elenco. O titular da posição nas últimas três temporadas foi o costarriquenho Keylor Navas, tricampeão da Liga dos Campeões no período. Há ainda Kiko Casilla e Andriy Lunin.

No final da última temporada europeia, o Real Madrid sondou o goleiro brasileiro Alison, então titular da Roma. No entanto, o jogador, ex-Internacional, acabou acertando com o Liverpool nesta janela de transferências.