Com sinal positivo da DIS, Inter vai ao RJ conversar com Guerrero

Folhapress

Dirigentes do Internacional se reúnem nesta quarta-feira (8), no Rio de Janeiro, com os representantes do atacante Paolo Guerrero, para apresentar uma proposta de contrato ao peruano de 34 anos. A reunião acontece após sinalização positiva da empresa DIS, de Delcir Sonda, que deve fornecer aporte financeiro para a negociação.

Segundo apurou a reportagem, o time gaúcho contará com R$ 10 milhões da investidora e utilizará o montante como luvas ao atleta. Serão R$ 5 milhões pagos imediatamente e mais R$ 5 milhões diluídos em dois dos três anos de contrato a serem ofertados. Desta forma, os vencimentos mensais do atleta pulam de R$ 600 mil (pagos pelo Inter) para R$ 800 mil (com R$ 200 mil das luvas diluídas).

Representantes da empresa também estarão presentes na reunião. A negociação ocorrerá em três pontos: DIS, Inter e Guerrero - este através de seu estafe. A presença de todos pode agilizar o processo e adiantar a confirmação do negócio. Uma figura importante é o diretor-executivo do Inter, Rodrigo Caetano, que tem boa relação com o atacante e seus agentes porque já trabalhou com eles no Flamengo.

Fora da relação de jogadores à disposição do comando técnico do rubro-negro para partida contra o Cruzeiro nesta quarta-feira, Guerrero não deve mais atuar pelo clube carioca, já que seu vínculo acaba na sexta-feira (10). Se tudo transcorrer conforme o esperado, o Inter pode finalizar o acordo com o atacante até segunda-feira (13), quando direção e delegação estarão no Rio de Janeiro para o confronto com o Fluminense.

O Inter adota sigilo e tenta evitar qualquer informação a mais sobre a negociação pois sabe que tem concorrentes pelo atleta e qualquer vazamento pode atrapalhar no andamento das tratativas.