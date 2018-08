Possível interesse no peruano Paolo Guerrero agita o Beira-Rio

A notícia surgiu na segunda-feira, mas foi sobreposta pela vitória do time comandado por Odair Hellmann sobre o Atlético-MG, em Belo Horizonte, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Ontem, porém, o assunto ganhou força: o Inter estaria trabalhando nos bastidores para contratar o centroavante peruano Paolo Guerrero, de 34 anos.

O contrato do jogador com o Flamengo se encerra na sexta-feira, e tudo indica que não haverá renovação do vínculo com o clube carioca. Assim, a direção do Inter, auxiliada por investidores, estaria de olho na situação e poderia fazer uma investida para trazer o atleta para Porto Alegre. Informações preliminares dão conta de que os gaúchos fariam uma proposta de três anos de contrato para o peruano, o que ele teria pedido ao Flamengo, mas negado pelos cariocas. Os vencimentos mensais ficariam entre R$ 500 e R$ 650 mil.

Na entrevista coletiva após a vitória sobre os mineiros no estádio Independência, o vice-presidente de Futebol colorado, Roberto Melo, não negou o interesse do clube gaúcho. "O Guerrero é um grande jogador. Em 2014, quando conseguimos a vaga direta para a Libertadores, eu e o (presidente) Marcelo Medeiros o procuramos. O Guerrero e o Dudu. Mas perdemos a eleição e não pudemos levar adiante. O Flamengo está fazendo todo esforço para renovar. Mas não quero falar em nomes nesse momento. Semana passada era o Marco Ruben, nesta é o Guerrero. Se tivermos condições de trazer um grande jogador, vamos trazer", disse.

Uma reunião do presidente do Inter com representantes do grupo DIS, do empresário e investidor Delcyr Sonda reforçou a possibilidade de que o clube venha a fazer uma oferta. Um trunfo colorado seria o executivo de futebol Rodrigo Caetano, que trabalhou com Guerrero no Flamengo.