Grêmio encara Estudiantes pelas oitavas de final

O Grêmio enfrenta o Estudiantes, hoje, às 21h45min, na abertura das oitavas de final da Libertadores da América. Com os dois estádios de La Plata em obras, o clube argentino vai mandar o duelo no Centenario Ciudad de Quilmes, a cerca de 15 quilômetros de Buenos Aires.

O Tricolor viajou sem o atacante Everton. Com dores musculares na coxa direita, o jogador ficou em Porto Alegre, assim como o zagueiro Bressan, também lesionado. As principais opções para o ataque, seriam, em tese, Alisson, Marinho e, correndo por fora, o garoto Pepê. No entanto, Renato Portaluppi deu indícios da escalação com uma possível surpresa: Jael e André juntos.

Antes do treino no CT do Boca Juniors, ontem, o técnico reuniu 12 atletas para uma conversa. Entre eles estavam André e Jael, um indicativo de que o segundo poderá substituir Everton. Na lateral-esquerda, como Cortez ainda não está 100% recuperado de uma lesão, Marcelo Oliveira pode começar a partida. A possível escalação do Tricolor: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez (Marcelo Oliveira); Maicon, Cícero, Ramiro e Luan; Jael e André.