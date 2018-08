Em luta direta pelo G-4, Inter encara o Atlético-MG no Independência

Chegando quase ao final do primeiro turno do Brasileirão, o Inter não conseguiu repetir a escalação em jogos consecutivos. E a escrita será mantida hoje, quando o Colorado enfrenta o Atlético-MG, às 20h, no Independência. A partida é estrategicamente importante, já que as duas equipes estão próximas na tabela e brigando por vaga no G-4.

O goleiro Danilo Fernandes teve rompimento no tendão do ombro direito, passou por cirurgia e não atuará mais nesta temporada. No seu lugar, entra Marcelo Lomba. No ataque, Leandro Damião segue com dores na cervical e deve ser substituído por Jonatan Alvez. Além disso, Zeca segue como dúvida. O lateral-direito sofreu uma pancada no tornozelo na vitória sobre o Botafogo, e tem feito trabalhos em separado desde então. Fabiano deverá ser o substituto.

Nem todas as mudanças, porém, são negativas. Recuperado de dores no joelho direito, o zagueiro Rodrigo Moledo é presença quase certa para encarar o Galo. Após o treino de ontem, o Inter embarcou para Belo Horizonte. A tendência é que o time vá a campo com Lomba; Fabiano, Moledo, Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, Nico López, Patrick e Pottker; Jonatan Alvez.