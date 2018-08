Danilo Fernandes passará por cirurgia e não atua mais pelo Inter em 2018

Segundo comunicado do clube, o camisa 1 teve uma ruptura no tendão RICARDO DUARTE/INTER/JC

Folhapress

O cenário de lesão de Danilo Fernandes era pior do que inicialmente imaginado. O Internacional confirmou, na tarde desta sexta-feira (3), que o goleiro passará por uma artroscopia no ombro direito e para pelos próximos quatro meses.

Segundo comunicado do clube, o camisa 1 teve uma ruptura no tendão. Por isso, precisará passar pelo procedimento e recuperação que, seguindo o tempo determinado, rompe a última rodada do Brasileiro.

Segundo calendário da CBF, o último compromisso do Inter será no dia 2 de dezembro, diante do Paraná. Contando quatro meses a partir desta sexta, ele voltará a treinar apenas próximo do dia 3 do último mês do ano.

Danilo Fernandes é um dos líderes do elenco do Inter. Com 30 anos, ele realizou 20 jogos na atual temporada. Em sua ausência, Marcelo Lomba assume titularidade na equipe de Odair Hellmann.