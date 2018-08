Uruguaio Nico López comemora bom momento pessoal e do Inter

Sem jogar no fim de semana - a partida contra o Atlético-MG é somente na noite de segunda-feira -, o Inter entra na reta final de preparação para o confronto em Belo Horizonte, pelo Brasileirão.

Nesta quinta-feira, o técnico Odiar Hellmann comandou uma atividade de cruzamentos e finalizações, seguida de um exercício de transição ofensiva e defensiva. Depois, os atletas fizeram um treino tático em campo aberto, ajustando detalhes para a partida.

O comandante não pôde contar com dois jogadores que vêm sendo titulares. O lateral Zeca e o zagueiro Víctor Cuesta ficaram na academia realizando trabalhos especiais, mas não preocupam para o confronto de segunda-feira. Já Rodrigo Moledo, que não atuou nos últimos jogos, treinou normalmente e deve retomar a titularidade.

Após as atividades, o atacante Nico López concedeu entrevista coletiva, na qual falou sobre seu crescimento no time. "Estou bem porque o time está bem, com confiança, e estamos lá em cima da tabela", afirmou o camisa 7, referindo-se ao fato de o Colorado ocupar a terceira posição no campeonato.

O uruguaio revelou que a chegada do diretor executivo Rodrigo Caetano teve papel importante em sua afirmação. "Precisava de sequência e confiança. O treinador está dando essa confiança e estou contente. Ainda vou evoluir mais junto com meus companheiros. Vou citar um cara que tem me ajudado muito desde que chegou, que é o Rodrigo Caetano. Agradeço a ele, estou muito contente e ele tem me ajudado", afirmou Nico, sem mencionar sobre o que conversou com o dirigente.