Grêmio encara o Flamengo mais uma vez

Esquecer o desempenho abaixo da média diante do Flamengo - e o gol sofrido nos acréscimos, que resultou em um frustrante empate em 1 a 1, dificultando a situação do time na Copa do Brasil - não será tão simples para o Grêmio. Menos de 72 horas depois, o Tricolor voltará a enfrentar a equipe carioca, na Arena, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. E para a partida deste sábado, às 19h, problemas é o que não faltam para o técnico Renato Portaluppi.

A equipe gaúcha terminou o duelo da última quarta-feira com quatro lesionados. Para piorar, o Grêmio tem compromisso pelas oitavas de final da Libertadores já na terça-feira, na Argentina, contra o Estudiantes. Dessa forma, a tendência é de que o treinador escale time reserva ou misto para enfrentar o líder do Brasileirão.

No setor ofensivo, Everton deixou o gramado no segundo tempo com dores musculares. O lateral-direito Léo Moura, que retornava de lesão, pediu para sair por cansaço. Jael, que entrou na etapa final contra o Flamengo, também se lesionou. Com isso, o goleiro Marcelo Grohe, que sentiu a panturrilha, foi obrigado a permanecer até o fim da partida porque a equipe já havia queimado todas as substituições.

Para o jogo de sábado, Cortez deve estar à disposição. Com um desgaste muscular, o lateral-esquerdo foi poupado por opção do técnico, que não queria escalar dois laterais sem plenas condições - Léo Moura também estava nessa situação. Portaluppi definirá a equipe nesta sexta-feira, em atividade que será fechada à imprensa. O treinador não divulgará a escalação, que pode ter como novidade a estreia do lateral-esquerdo Juninho Capixaba.

Nesta quinta-feira, Léo Moura falou sobre o empate contra o Flamengo. Ele admitiu que o Tricolor falhou ao deixar o adversário ter muita posse de bola na etapa final. "Quando isso acontece, o desgaste acaba ficando maior, e quem tem a bola fica com mais perna. Lá no Maracanã eles vão querer ficar mais com a bola, mas o Grêmio também sabe fazer isso", disse. "A gente sabe que errou ao deixar o Flamengo mais com a bola. São coisas que temos de acertar para o próximo jogo."