Em propaganda, Neymar diz que desmoronou na Copa do Mundo da Rússia

Folhapress

Em um depoimento com tons de desabafo, Neymar usou o novo comercial de um de seus patrocinadores, a Gillette, para se defender das críticas sofridas pelo desempenho na Copa do Mundo da Rússia.

O camisa 10 da seleção brasileira foi alvo de piadas que viralizaram mundialmente pelos excessos nos lances em que reclamava de faltas dos rivais, além de criticado pelo silêncio após a derrota por 2 a 1 para a Bélgica, nas quartas de final, que eliminou o Brasil da competição.

O desabafo foi ao ar na noite deste domingo (29), durante o intervalo do programa Fantástico, da Rede Globo. No depoimento, o atacante disse que sentiu as críticas e pediu ajuda da torcida para se reerguer.

"Você pode achar que eu caí demais, mas a verdade é que eu não caí. Eu desmoronei. Isso dói muito mais do que qualquer pisão ou tornozelo operado", disse o jogador. "Eu demorei para aceitar as suas críticas, eu demorei para me olhar no espelho e me transformar em um novo homem, mas hoje eu estou aqui, de cara limpa e de peito aberto."

"Você pode continuar jogando pedra ou pode jogar essas pedras fora e me ajudar a ficar de pé, porque quando fico de pé, o Brasil inteiro levanta comigo", finalizou o jogador do PSG no vídeo, que também foi divulgado nos perfis de Neymar nas redes sociais.

No comercial, Neymar se defendeu das acusações de ser mimado. "Podem achar que exagero, mas o real é que sofro dentro de campo. Na boa, você não imagina o que passo fora dele. Quando pareço malcriado, não é porque sou mimado. É que não aprendi a me frustrar."

Leia na íntegra o texto narrado por Neymar no comercial

"Trava de chuteira na panturrilha, joelhada na coluna, pisão no pé. Você pode achar que eu exagero, e às vezes eu exagero mesmo. Mas a real é que eu sofro dentro de campo. Agora, na boa, você não imagina o que eu passo fora dele. Quando eu saio sem dar entrevista, não é porque eu só quero os louros da vitória, mas porque eu ainda não aprendi a te decepcionar. Quando eu pareço malcriado, não é porque eu sou um moleque mimado, mas é porque eu não ainda não aprendi a me frustrar. Dentro de mim ainda existe um menino. Às vezes ele encanta o mundo, e às vezes ele irrita todo mundo. E minha luta é para manter esse menino vivo, mas dentro de mim, e não dentro e campo. Você pode achar que eu caí demais, mas a verdade é que eu não caí. Eu desmoronei. Isso dói muito mais do que qualquer pisão ou tornozelo operado. Eu demorei para aceitar as suas críticas, eu demorei para me olhar no espelho e me transformar em um novo homem, mas hoje eu estou aqui, de cara limpa e de peito aberto. Eu caí, mas só quem cai pode se levantar. Você pode continuar jogando pedra, ou pode jogar essas pedras fora e me ajudar a ficar de pé. E quando eu fico de pé, parça, o Brasil inteiro levanta comigo."