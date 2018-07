Esquiva Falcão nocauteia mexicano no 1º round e fica perto de luta por cinturão

O brasileiro Esquiva Falcão venceu na madrugada de sábado para domingo (29) o mexicano Jonathan Gavira por nocaute já no primeiro round em combate realizado na cidade de Kissimmee, na Flórida, Estados Unidos. O resultado mantém Esquiva invicto no boxe profissional, com 21 vitórias, sendo 15 por nocaute.

O mexicano também chegou para o combate com um bom currículo, com 17 vitórias, sendo 13 por nocaute, além de cinco derrotas. No entanto, ele não teve a menor chance contra o brasileiro. Esquiva bateu desde o início e conseguiu um knockdown antes do primeiro minuto.

Gavira conseguiu se levantar, mas o medalhista olímpico seguiu acertando bons golpes e mandou o adversário novamente à lona com 1min39 de luta. A vitória deixa o brasileiro a um passo da tão esperada luta pelo cinturão da WBA (Associação Mundial de Boxe) do peso médio.

De acordo com Bob Arum, CEO da Top Rank, empresa promotora de boxe nos Estados Unidos, agora o brasileiro deverá fazer mais uma luta antes do combate pelo título. Esquiva irá ao ringue na mesma noite que o atual campeão da categoria, o japonês Ryota Murata, defenderá seu cinturão. Se os dois vencerem, Arum garantiu que o brasileiro terá a oportunidade de lutar contra o japonês.

O duelo contra Murata seria a oportunidade de Esquiva buscar a revanche da final dos Jogos Olímpicos de Londres-2012, na qual ele saiu derrotado por um ponto de diferença em decisão polêmica e ficou com a medalha de prata.