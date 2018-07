Ex-gremista Arthur estreia no Barcelona com um golaço em amistoso

Ainda sem suas principais estrelas como Messi e Suárez, o Barcelona venceu o Tottenham nos pênaltis por 5 a 3, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar. O duelo aconteceu na noite de sábado (28) no estádio Rose Bown, em Pasadena, na Califórnia, (madrugada de domingo no Brasil) e contou com as estreias dos brasileiros Arthur e Malcom.

Diante de um público de 66.805 espectadores, o ex-volante do Grêmio começou entre os titulares e marcou um golaço. Já o ex-atacante do Corinthians acertou uma das penalidades e também contribuiu para a vitória na partida válida pela International Champions Cup, torneio amistoso de pré-temporada disputado por grandes clubes da Europa.

O time catalão abriu o marcador logo aos 15 minutos do primeiro tempo com Munir, que recebeu passe de Rafinha e mandou para as redes. O Barcelona seguiu melhor e ampliou aos 29. Arthur recebeu na entrada da área e acertou chute no ângulo para ampliar.

O Tottenham acordou na etapa final, quando o Barcelona trocou o time inteiro, menos o goleiro e diminuiu o placar aos 29, com o sul-coreano Heung-Min Son. Dois minutos depois foi a vez de Sissoko deixar tudo igual. O time inglês fez cinco alterações durante o segundo tempo - entre os substituídos estava o brasileiro Lucas Moura, que teve atuação discreta.

Malcom foi um dos que entrou no Barcelona e bateu o pênalti decisivo. Anthony Georgiou bateu mal a terceira cobrança do Tottenham e o goleiro Cillesen fez a defesa. O brasileiro foi para a bola na quinta batida do time catalão e garantiu o ponto de bonificação no torneio amistoso.