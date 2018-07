Vitória vence Sport e se reabilita no Brasileirão após goleada em clássico

Depois de uma dolorida derrota por 4 a 1 para o Bahia, o Vitória voltou a campo na noite desta quinta-feira e conseguiu se reabilitar no Brasileirão. No Barradão, superou o Sport por 1 a 0, em jogo válido pela 15.ª rodada, se aproximou do adversário na tabela e ficou um pouco mais longe da zona de rebaixamento.

Com o resultado, o time baiano subiu para a 13.ª colocação, com 18 pontos, e abre dois pontos da Chapecoense, primeiro time dentro do grupo da degola, em 17.º lugar, com 16 pontos. Além disso, diminui para um ponto a distância em relação ao próprio Sport, que está logo acima, na 12.ª colocação, com 19 pontos. Antes, o time pernambucano tinha perdido para o Ceará, por 1 a 0, e para o Fluminense, por 2 a 1.

Apesar do mando ser do adversário, o time pernambucano não se intimidou e conseguiu dominar a partida, com algumas boas investidas no campo de ataque. As melhores chances foram de Michel Bastos. Primeiro, ele viu a bola passar raspando após soltar uma bomba de fora da área, aos 23 minutos. Depois disso, ele ficou cara a cara com o goleiro Ronaldo, aos 28, e chutou para fora.

O Vitória, por sua vez, mostrou pouca criatividade e insistiu nas jogadas individuais de Neilton, que até obrigou Magrão a fazer boa defesa aos 33 minutos, mas rendeu poucos lances proveitosos. Com isso, a partida foi para o intervalo sem nenhum gol marcado.

No retorno para o segundo tempo, os dois times ficaram muito presos à marcação, sem atitude para buscar o ataque. Por fim, aos 15 minutos, o Vitória chegou pela primeira vez e conseguiu marcar. Willian Farias puxou contra-ataque e rolou para Erick, que cortou para a perna direita e acertou o canto esquerdo do goleiro Magrão.

O gol do time baiano fez com que o Sport ficasse bastante ansioso para empatar, o que desencadeou uma série de erros na hora das investidas. A grande chance de igualar o placar veio aos 39 minutos, quando Hygor recebeu de Michel Bastos e chutou para uma grande defesa de Ronaldo, que evitou o gol com o joelho e garantiu a vitória.

Os dois times voltam a campo às 16 horas do próximo domingo para a disputa da 16.ª rodada. O Vitória visitará o Atlético-PR na Arena da Baixada e o Sport vai encarar o Flamengo no Maracanã.