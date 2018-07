Everton marca duas vezes e Grêmio bate o São Paulo

Deivison Ávila

Pouco mais de 20 mil torcedores que foram a Arena presenciaram um bom jogo de futebol. Após sair atrás do placar, o Grêmio contou com Everton para virar a partida e devolver o Grêmio ao G-4 do Campeonato Brasileiro. O São Paulo marcou bem no início, mas o artilheiro gremista fez dois e o tricolor gaúcho bateu o paulista por 2 a 1.

Algo nada comum aconteceu logo aos três minutos de bola rolando. No dia em que completou 200 jogos com a camisa tricolor, Geromel cometeu uma falha incrível. Everton deu um chutão para dentro da área e o zagueiro gremista fez um corta-luz totalmente errado e a bola sobrou para Arboleda que acionou Diego Souza, livre, empurrar para o fundo das redes.

Mas os donos da casa não sentiram o revés e partiram para cima. Aos 14, após ótima troca de passes entre Everton e Luan, o camisa 11 só não marcou porque Rojas interceptou o chute. O São Paulo quase ampliou aos 45, mas Kannemann tirou em cima da linha, após Nenê concluir com o gol vazio. Só que dois minutos depois, o Grêmio chegou ao gol de empate. Everton partiu para cima de Éder Militão, entrou para o meio da área e bateu no canto esquerdo de Sidão, deixando tudo igual na Arena.

O segundo tempo começou com a equipe de Diego Aguirre em cima. Logo no primeiro lance, Arboleda escorou de cabeça para Diego Souza dentro da área. O camisa 9 dominou no peito e bateu forte, mas Grohe salvou. Depois de segurar o ímpeto do adversário, o Grêmio controlou os paulistas e contou com a precisão de Everton. Aos 15 minutos, a defesa são-paulina falhou na saída de bola, Luan tocou para Everton, que cortou Militão, mais uma vez, e chutou seco para marcar o segundo dele no jogo e o 11º no ano.

O restante da partida foi marcado por tentativas sem sucesso do tricolor paulista, enquanto que o tricolor gaúcho cadenciou a partida e aproveitou para que alguns jogadores recebessem o terceiro cartão amarelo - caso de Kannemann, Cícero e Ramiro - e cumprirem suspensão na próxima partida, no domingo, quando POrtaluppi utilizará reservas diante da Chapecoense, em Santa Catarina.