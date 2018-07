Roger Machado é demitido do comando do Palmeiras

Técnico deixa o time na sexta colocação do Brasileiro, com oito pontos de desvantagem para o líder Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação/JC

Folhapress

A derrota para o Fluminense por 1 a 0 nesta quarta-feira (25), em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, causou a demissão do técnico Roger Machado do Palmeiras. A decisão foi anunciada por meio do site do clube na madrugada desta quinta.

"Em reunião após a derrota para o Fluminense na noite de ontem (quarta-feira), a direção do Alviverde decidiu pelo desligamento do treinador. A Sociedade Esportiva Palmeiras agradece ao treinador Roger Machado pelo serviço prestado e deseja sorte no decorrer de sua carreira", relatou o clube em nota publicada.

Wesley Carvalho, técnico do sub-20, assume interinamente o comando do Palmeiras até a contratação de um novo profissional.

Roger Machado deixa o Palmeiras na sexta colocação do Brasileiro, com oito pontos de desvantagem para o líder Flamengo. São seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas em uma campanha de instabilidade.

Desde que o Brasileiro voltou de recesso, após a pausa para a Copa do Mundo, o Palmeiras não emplacou. Empatou com o Santos no Pacaembu, sofreu para derrotar o Atlético-MG no Allianz Parque e foi derrotado pelo Fluminense.

Na temporada, o Palmeiras ainda tem o vice-campeonato paulista -perdeu para o arquirrival Corinthians na final. Nos outros torneios, está classificado para as oitavas de final da Libertadores, com a melhor campanha, e vai jogar contra o Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil.