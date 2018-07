Em noite iluminada de Romero, Corinthians derrota o Cruzeiro em casa

No primeiro jogo sem Rodriguinho, negociado com o futebol egípcio, coube ao paraguaio Romero a missão de salvar a equipe com gols de puro oportunismo. Jogando em casa, o Corinthians derrotou o Cruzeiro por 2 a 0, se reabilitou da derrota no clássico para o São Paulo e mantém sua campanha de altos e baixos no Campeonato Brasileiro.

Com os gols, Romero amplia a liderança na lista de artilheiros da arena, com 27 gols. Jadson é o segundo, com 22. O paraguaio ainda ameniza a pressão sobre o técnico Osmar Loss e, principalmente, o presidente Andrés Sanchez, que tem sido muito cobrado pela torcida e nesta quinta-feira (26) vai dar uma entrevista coletiva para falar sobre diversos assuntos.

O jogo, em si, não teve grandes momentos. O Cruzeiro até chegou mais ao ataque, mas seus atacantes não estavam com o pé calibrado. Nem mesmo quando tentaram pelo alto tiveram sucesso.

A partida também teve um teste. A CBF aproveitou a partida para avaliar a utilização do árbitro de vídeo, que passará a ser usado nas quartas de final da Copa do Brasil. Foi montada toda a estrutura tecnológica na arena para receber a novidade, mas o treino foi offline, ou seja, o vídeo não teve qualquer interferência na partida.

Com a bola rolando, o Corinthians abriu o caminho da vitória após Danilo Avelar receber passe de Romero, chutar para uma grande defesa de Fábio e no rebote o paraguaio mandou para as redes, aos 16 minutos do segundo tempo. Pouco depois, aos 34, Jadson acertou a trave em cobrança de falta e, de cabeça, o atacante apareceu novamente, como um centroavante. Assim, Romero fez com que a torcida não sentisse falta de Rodriguinho. Pelo menos nessa noite.

A vitória deixou o Corinthians com 22 pontos, na oitava posição e agora mais próximo da zona de classificação à próxima edição da Copa Libertadores. O Cruzeiro, com dois pontos a mais, caiu para a quinta posição.

Os dois times voltarão a jogar no domingo. O Corinthians, como visitante, enfrentará o Vasco no Mané Garrincha, enquanto o Cruzeiro vai tentar se reabilitar contra o São Paulo no Mineirão.