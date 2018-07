Com nome no BID, Jonatan Alvez vira opção diante do América-MG

O técnico Odair Hellmann ganhou um reforço para a partida contra o América-MG, hoje, às 20h, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. Ontem, o uruguaio Jonatan Alvez teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), foi relacionado para a partida e viajou com o grupo do Inter para Minas Gerais.

A tendência é de que o atacante inicie no banco de reservas e entre na segunda etapa. Alvez já poderia ter ficado à disposição na segunda-feira, contra o Ceará, mas problemas no visto de trabalho atrasaram a regularização da sua situação. Quem também deve ficar à disposição e brigar com o uruguaio por um lugar na equipe é Leandro Damião. Ele voltou a atuar na vitória sobre os cearenses, depois de um período afastado com dores na coluna cervical.

Quem também teve seu nome inscrito no BID foi o jovem Martín Sarrafiore. Adquirido após uma polêmica envolvendo o Huracán, da Argentina, que perdeu o prazo para renovar o vínculo com o meia, o jovem, de apenas 20 anos, vem se destacando nos treinos.

O último treino antes do enfrentamento com o Coelho foi no Beira-Rio, com os portões fechados. Mesmo fazendo mistério, Hellmann deve colocar Gabriel Dias na vaga do suspenso Rodrigo Dourado. Charles corre por fora. A outra mudança é o retorno de Lucca ao time, que cumpriu suspensão diante do Ceará. Já D'Alessandro deve iniciar no banco. A provável escalação colorada tem Danilo Fernandes; Zeca, Danilo Silva, Víctor Cuesta e Iago; Gabriel Dias (Charles), Edenilson, Lucca, Nico López e Patrick; William Pottker.

A partida marcará a estreia de Adilson Baptista no comando do América. Ele substituiu Ricardo Drubscky, que assumiu a equipe após a ida de Enderson Moreira para o Bahia. Os mineiros buscam a vitória para deixar a incômoda zona de rebaixamento.