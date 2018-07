Cortez deve ficar de fora do jogo contra o São Paulo

O Grêmio deve ter mudanças contra o São Paulo, amanhã, às 19h30min, na Arena, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entretanto, Bruno Cortez não deve voltar ao time para encarar o vice-líder da competição. O lateral-esquerdo se recupera de desconforto muscular. Ontem, ele não participou novamente do treino e, a não ser que trabalhe hoje normalmente, deve seguir de fora.

Cortez sentiu um problema muscular após o jogo com o Atlético-MG, na semana passada, e segue em tratamento. Como o Grêmio tem jogos decisivos a partir da próxima semana, pela Copa do Brasil e Libertadores, ele não será forçado a voltar antes de estar 100%. A primeira avaliação indicou que serão necessários cerca de 15 dias de recuperação. Sem o camisa 12, o treinador pode manter Marcelo Oliveira ou dar uma chance para Léo Gomes, lateral-direito que atua também improvisado no flanco oposto.

Por outro lado, Portaluppi contará com os retornos de Kannemann na defesa e de Maicon no meio-campo. O zagueiro está recuperado de uma virose, enquanto o volante volta após cumprir suspensão na derrota para o Vasco, domingo passado. No ataque, outra modificação é a entrada de Jael no lugar de André, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Ontem, a direção apresentou uma nova opção para a lateral-esquerda. Juninho Capixaba foi contratado por empréstimo junto ao Corinthians até o meio do próximo ano. Após se destacar pelo Bahia, no Brasileirão de 2017, o jogador foi comprado pelos paulistas, mas acabou não tendo sequência.

Capixaba disse que aprendeu muito no Timão, mas que chegou a hora de deslanchar na carreira e que aproveitará a oportunidade. "Queria agradecer muito a direção do Grêmio pela oportunidade. Sou um jogador muito aguerrido e que chego para ajudar. Espero poder contribuir com o passar dos jogos", disse o lateral.