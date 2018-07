Na volta de D'Ale, Inter vence e chega ao 3º lugar

Deivison Ávila

Mais efetivo do que brilhante. Assim, o Inter venceu nesta segunda-feira o Ceará, no Beira-Rio por 1 a 0, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado levou o time ao 3º lugar e a uma invencibilidade de 10 jogos. Porém, quem imaginou que o Inter teria facilidade diante do lanterna Ceará se enganou.

Mesmo com mais posse de bola, o time de Odair Hellmann criou pouco na etapa inicial. A primeira chegada mais perigosa foi aos 30 minutos. Após cobrança de escanteio, Nico López pegou o rebote e bateu, mas a bola saiu à direita do gol de Éverson. Sete minutos depois, Rossi deixou dois marcadores para trás e acertou o travessão. O Ceará concluiu apenas uma vez em gol, aos 40.

Aos 12 minutos da etapa final, um grito como se fosse de gol veio das arquibancadas. Hellmann chamou D'Alessandro, que voltou ao time após um período de lesões. O argentino deu outra movimentação, mas foi só aos 31 minutos que o Inter conseguiu romper a marcação e abrir o placar. D'Ale tocou para Patrick que cruzou na área. Damião fez o pivô e Nico bateu em gol. Éverson defendeu parcialmente, mas Pottker pegou o rebote e mandou para as redes, marcando o gol do triunfo colorado. Na quinta-feira, o Inter vai a Belo Horizonte enfrentar o América-MG.