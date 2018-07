Zagueiro Paulão solicita rescisão de contrato e deixa o Vasco

Folhapress

Chegou ao fim a passagem do zagueiro Paulão pelo Vasco nesta segunda-feira (23). O jogador, que vinha sendo muito criticado pela torcida, solicitou a rescisão de contrato e já está fora da delegação que viajará para Quito, no Equador, onde o clube enfrenta a LDU, nesta quarta-feira (25), pela Copa Sul-Americana.

Após atuar por empréstimo pelo Vasco ano passado e agradar, Paulão conseguiu sua liberação do Internacional, que detinha seus direitos, e havia assinado um vínculo com o time cruzmaltino até dezembro de 2019. Ele também já atuou pelo Grêmio, em 2010.

As más atuações nesta temporada o fizeram cair em descrédito com os vascaínos, algo que influenciou em sua decisão de deixar o clube. Paulão é mais um a ingressar na barca de jogadores vaiados que sai do Vasco. Antes dele haviam rescindido o também zagueiro Erazo e o volante Wellington.

A saída do trio representa um alívio financeiro na folha salarial do elenco. Calcula-se que a economia é de cerca de R$ 1 milhão. Paulão deixa o Vasco com 47 jogos e dois gols. Ele ainda não tem um destino definido.