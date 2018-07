Em semana 'livre' para líderes, Thiem sobe para 8º na ATP; Nadal segue na frente

Com 3.665 pontos, austríaco (foto) ultrapassou o norte-americano John Isner, agora o nono com 3.490 J.P.ENGELBRECHT/AFP/JC

Em uma semana de descanso para os principais tenistas do circuito profissional, o ranking da ATP teve a sua atualização nesta segunda-feira (23) e, mesmo com a realização de três torneios ATP 250, pouca coisa mudou em relação à lista anterior, que teve várias modificações em razão da disputa de Wimbledon, em Londres. O espanhol Rafael Nadal segue na liderança, com mais de 2.200 pontos de vantagem para o suíço Roger Federer, que também tem uma enorme folga para o alemão Alexander Zverev, em terceiro lugar.

Entre os 10 primeiros colocados, a única mudança aconteceu na oitava posição, agora ocupada por Dominic Thiem. Com 3.665 pontos, o tenista da Áustria ultrapassou o norte-americano John Isner, agora o nono com 3.490. Acima dos dois estão o argentino Juan Martín Del Potro (quarto), o sul-africano Kevin Anderson (quinto), o búlgaro Grigor Dimitrov (sexto) e o croata Marin Cilic (sétimo).

No Top 20 do ranking, destaque para o italiano Fabio Fognini. Campeão nesta semana em Bastad, na Suécia, subiu da 15.ª para a 14.ª posição, ultrapassando o norte-americano Jack Sock. Seu compatriota Marco Cecchinato ganhou o título em Umag, na Croácia, e foi ainda melhor ao subir cinco colocações - é agora o 22.º. Por fim, Steve Johnson levou o troféu em Newport, nos Estados Unidos, seu país natal, e ganhou 14 lugares na atualização desta segunda-feira, ascendendo para 34.º.

Já entre os tenistas do Brasil, Thiago Monteiro caiu do 145.º para o 146.º lugar, mas reassumiu o posto de número 1 do País com a queda de 12 postos sofrida por Rogério Dutra Silva, agora o 150.º do mundo. Já Guilherme Clezar se manteve em 192.º no geral, enquanto que Thomaz Bellucci, outro único representante brasileiro no Top 300, caiu uma posição e agora é o 266.º.

Já no ranking individual de duplistas, nenhuma mudança nesta semana. Marcelo Melo é o 10.º colocado e Bruno Soares ocupa a 14.ª posição. Marcelo Demoliner está em 48.º lugar.

Confira o ranking da ATP: