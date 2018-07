Bruno Henrique marca duas vezes e Palmeiras vence o Atlético-MG

Folhapress

O Palmeiras venceu o Atlético-MG por 3 a 2, neste domingo (22), no Allianz Parque, e encerrou uma sequência incômoda de três empates no Campeonato Brasileiro.

Depois de igualdades diante do Ceará, do Flamengo e do Santos, nas quais saiu na frente e não soube segurar a vantagem, a equipe do técnico Roger Machado enfim voltou a somar três pontos na competição, graças principalmente aos dois gols de Bruno Henrique.

Moisés marcou a favor do Palmeiras, e Luane Chará fizeram para o Atlético-MG.

O jogo deste domingo seguiu roteiro parecido ao confronto com o Santos durante a semana. Palmeiras na frente, mas sofrendo o empate.

Logo aos 2 min de jogo, o zagueiro Juninho, emprestado pelo Palmeiras, foi dar um chute para frente, mas a bola pegou em seu pé de apoio e fez com que o defensor furasse. Moisés, de volta ao time depois de estar suspenso no clássico,apertou e aproveitou a bola ganhada de presente, que sobrou limpa na entrada área para o camisa 10 marcar.

Tentando a recuperação rápida no jogo, os atleticanos assumiram a posse de bola e partiram na tentativa do empate.

Assim como contra o Santos, em que Hyoran teve a chance de ampliar a vantagem e confirmar a vitória, diante do Atlético-MG foi Dudu quem perdeu ótima oportunidade de fazer 2 a 0, tentando encobrir Victor, mas chutando para fora.

O primeiro castigo palmeirense veio no início da etapa final.

O lateral Patric foi acionado na linha de fundo e cruzou para trás. Galdezani pegou de primeira e Wewerton defendeu, mas no pé de Luan, que só teve o trabalho de empurrar para deixar tudo igual.

A partida continuou disputada até que Bruno Henrique, em linda cobrança de falta, colocou o Palmeiras na frente de novo.

O último gol de falta marcado pela equipe havia sido no amistoso contra o Alajuelense, da Costa Rica, durante a parada da Copa do Mundo. O artilheiro foi o mesmo, Bruno Henrique. Antes disso, porém, o Palmeiras amargava um jejum de gols provenientes dessa forma desde 2015, quando Robinho marcou de falta contra o Capivariano, pelo Paulista.

Mas o colombiano Chará deixou tudo igual mais uma vez. Com um belo chute usando a chapa do pé, colocou a bola no ângulo de Weverton para deixar tudo igual, e um sabor amargo na boca do torcedor do Palmeiras, que ainda não viu a equipe vencer desde a retomada do Brasileiro.

Nos últimos minutos, já nos acréscimos, Bruno Henrique foi às redes novamente e salvou o Palmeiras, que volta a vencer no Brasileiro. A última vitória havia sido contra o Grêmio, no dia 6 de junho, em Porto Alegre.