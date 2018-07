Mascotes oficiais dos Jogos de Tóquio-2020 têm os seus nomes revelados

As mascotes oficiais da Olimpíada e da Paralimpíada de Tóquio tiveram os seus nomes revelados em uma cerimônia realizada neste domingo (22), no centro da capital japonesa, que abrigará esta duas grandes competições em 2020. Para os Jogos Olímpicos a mascote foi batizada de Miraitowa, enquanto para os Jogos Paralímpicos o nome escolhido foi Someity.

Miraitowa é uma combinação de palavras japonesas que representam futuro e eternidade. Já Someity é o resultado da fusão abreviada de palavras japonesas e inglesas, sendo uma originada pelo nome de uma popular variedade de cerejeira do Japão chamada de "Someiyoshino" e outra da frase em inglês "só mighty" (tão poderosa).

Os layouts das duas mascotes, revelados anteriormente em fevereiro, foram definidos por meio de uma expressiva votação realizada com alunos de escolas do ensino fundamental em todo o Japão, em uma iniciativa que visou entusiasmar as crianças em idade escolar durante este período de preparação aos Jogos Olímpicos e também mostrar que estas escolhas aconteceram de uma maneira transparente.

O Comitê Organizador dos Jogos também disse neste domingo que o par de mascotes possui um design futurista que combina tradição e inovação. A Olimpíada de Tóquio está programada para ocorrer entre 24 de julho e 9 de agosto de 2020.