Juventude vence o CRB em Caxias do Sul e encerra jejum na Série B do Brasileiro

Folhapress

O Juventude conquistou uma importante vitória na tarde deste sábado (21) ao bater o CRB por 1 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho vinha de dois empates e não vencia há cinco rodadas, conseguindo a sua segunda vitória em casa. Agora soma 21 pontos, em 12º lugar, uma posição na frente do CRB, com 18 pontos, e que vinha de duas vitórias por 1 a 0 sobre São Bento e Boa. O gol do triunfo foi marcado pelo zagueiro Fred, de falta, aos 38 minutos do segundo tempo.

O primeiro tempo foi equilibrado, com o Juventude tendo mais volume, porém com o CRB sendo mais perigoso nas finalizações. Logo aos dois minutos, Diego Rosa se antecipou à defesa, subiu sozinho e cabeceou para fora. A resposta veio numa cobrança de falta de Fred, com força, e que o goleiro João Carlos espalmou para escanteio aos 17 minutos.

O próprio Fred também foi importante aos 24 minutos, mas então salvando a pátria. Ele tirou de cima da linha uma finalização de Lucas após bola escorada por Diego Rosa. Evitou gol do time alagoano, que teve outra chance aos 37 minutos quando Mazola invadiu a área, porém, chutou por cima.

No segundo tempo, o Juventude voltou mudado com o técnico Julinho Camargo tirando o volante Matheus Bertotto para a entrada do atacante Elias. Além disso, o time gaúcho avançou a marcação e quase abriu o placar aos nove minutos numa cabeçada de Fred que João Carlos saltou para mandar a escanteio.

O CRB ainda tentava sair da pressão quando teve o zagueiro Everton Sena expulso por cometer falta e receber o segundo amarelo. Isso aos 12 minutos. Imediatamente após este lance, Doriva Bueno sacrificou o atacante Neto Baiano para a entrada de Flávio Boaventura e recompôs o sistema de marcação.

A partir daí a prioridade alagoana foi se garantir na defesa, passando a considerar importante o empate. Caberia ao Juventude, com um jogador a mais, ser mais agressivo e buscar as finalizações. Nada disso aconteceu e o 0 a 0 parecia ser o placar final até que Ricardo Jesus sofreu falta de Claudinei na meia-lua da grande área. Aos 38 minutos, Fred cobrou muito bem a falta, acertando o ângulo de João Carlos.

O Juventude volta a campo na próxima terça-feira, às 20h30, contra a Ponte Preta pela 17.ª rodada. Este jogo será realizado em Araraquara porque a Ponte Preta perdeu dois mandos de campo. O CRB, na mesma noite e horário, vai receber o Criciúma.