Em derrota por 3 a 1, Buffon sofre um gol em virada do Bayern sobre o PSG

O Bayern de Munique venceu o Paris Saint-Germain por 3 a 1, neste sábado (21), em partida pelo torneio amistoso International Champions Cup, disputada em Klagenfurt, na Áustria. Com o italiano Gianluigi Buffon no gol, mas sem seus principais jogadores de linha, incluindo Neymar, o time francês até fez bom primeiro tempo e abriu o placar, mas sofreu a virada.

O primeiro gol do jogo foi do PSG, que tinha o meio-campista Adrien Rabiot como maior destaque em campi. Aos 30 minutos do primeiro tempo, quem abriu o placar foi Timothy Weah, atacante nascido nos Estados Unidos que é filho do ex-jogador George Weah, eleito o melhor do mundo pela Fifa em 1995 e atual presidente da Libéria.

O Bayern de Munique foi em desvantagem para o intervalo, apesar de contar em campo com Arjen Robben e Franck Ribéry, que começaram a pré-temporada mais cedo no clube porque não disputaram a Copa do Mundo - a Holanda não se classificou para o Mundial e o francês se aposentou da seleção dele. No segundo tempo, porém, a equipe do técnico croata Nico Kovac empatou o jogo ainda com Buffon em campo.

O goleiro italiano havia feito uma defesa em cabeçada de Sandro Wagner momentos antes, mas não conseguiu salvar finalização de Javi Martínez após cobrança de escanteio, aos 15 minutos. Substituído, o novo reforço do PSG viu do banco os dois gols sofridos pelo francês Remy Descamps, em cobrança de falta de Renato Sanches, aos 23, e chute de dentro da área de Joshua Zirkzee, atacante holandês de apenas 17 anos, que marcou aos 33 minutos da etapa final.

Foi a segunda partida de Buffon pelo PSG, já que o goleiro participou de derrota do PSG por 4 a 2 para o Chambly, clube da terceira divisão da França. A equipe de Paris vai voltar a jogar pelo torneio no próximo sábado, contra o Arsenal, em Cingapura. Já o Bayern vai enfrentar a Juventus, na quarta-feira, na Filadélfia, nos Estados Unidos.