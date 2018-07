Dupla Grenal fecha patrocínio com a Vero

Rede de adquirência de cartões do Banrisul vai estampar as mangas das camisas dos clubes gaúchos BANRISUL/DIVULGAÇÃO/JC

A Vero, rede de adquirência de cartões do Banrisul, anunciou nesta sexta-feira (20) que será a nova patrocinadora do Grêmio e do Internacional. A empresa vai estampar as mangas das camisas dos clubes já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O patrocínio se estenderá até dezembro de 2021 e os valores envolvidos no contrato não foram divulgados.

A parceria com a Vero amplia a presença do Banrisul no uniforme dos clubes. O banco estatal é o patrocinador master da dupla Grenal desde 2000 e, pelo atual contrato repassa aos clubes cerca de R$ 12,9 milhões por ano para aparecer no espaço frontal da camiseta.

Marca atualmente posicionada nas mangas das camisas dos clubes, a iPlace continuará fazendo parte do rol de patrocinadores da dupla. Na camisa do Gremio, o logo da parceira oficial da Apple no Brasil será estampado no lado direito da parte frontal, no espaço superior ao da fornecedora de material esportivo. Na vestimenta colorada, a marca será movida para a omoplata esquerda, acima do símbolo do clube.

De acordo com a empresa de cartões, o objetivo do novo patrocínio é auxiliar na expansão de suas operações para todo o Brasil. “A Vero vê o patrocínio à dupla como grande oportunidade de reforço contínuo à sua marca no Estado e, além disso, de apresentar-se como rede de adquirência sólida, inovadora e com soluções adequadas a todos os perfis de clientes”, diz a nota divulgada pela empresa.

A estreia da Vero nas camisas da dupla acontecerá nos jogos do Grêmio contra o Vasco da Gama, no próximo domingo (22), no Rio de Janeiro e na partida do Inter contra o Ceará, em Porto Alegre, na segunda-feira (23).