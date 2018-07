Fifa se diz 'extremamente satisfeita' com implantação do árbitro de vídeo

Para a entidade, uso do VAR no Mundial gerou debate sobre as regras /ODD ANDERSEN/AFP/JC

Três dias após a final da Copa do Mundo, com a vitória da França sobre a Croácia, por 4 a 2, a Fifa se pronunciou oficialmente sobre a atuação dos árbitros e a implantação da arbitragem de vídeo (VAR, na sigla em inglês). A entidade máxima de futebol ressaltou que ficou "extremamente satisfeita" com o desempenho dos juízes, e qualificou o uso inédito da tecnologia em um Mundial para auxiliar os homens do apito como um "grande sucesso", apesar dos episódios polêmicos e, até mesmo, da recusa de alguns árbitros em recorrer ao VAR.

"Nós dissemos que queríamos que esta fosse a melhor Copa do Mundo da história e esta foi a melhor de todos os tempos. Um papel crucial nesta conquista foi desempenhado pelos árbitros com performances do mais alto nível", afirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Por fim, a entidade reconheceu que o VAR gerou um "fantástico debate" sobre o futebol e suas regras, já que o uso deste recurso ainda está longe de estar consolidado. Além disso, sofreu críticas pela maneira como foi utilizado em algumas ocasiões.

Para completar, a Fifa enfatizou ter ficado "extremamente feliz com a aceitação esmagadora do VAR por jogadores, técnicos, torcedores e a mídia". "Com base no sucesso da arbitragem e no uso do VAR no torneio, a Fifa continuará seus esforços para melhorar e desenvolver os padrões gerais de arbitragem e ajudar todas as associações e ligas que desejarem implementar o VAR em suas competições", ressaltou o órgão.