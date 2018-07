Time da Copa eleito por torcedores tem Coutinho, Thiago Silva e Marcelo

Folhapress

A Fifa (Federação Internacional de Futebol e Associados) divulgou nesta quarta-feira (18) a seleção escolhida pelo público por intermédio do site oficial da entidade. Entre os 11 mais votados se encontram três brasileiros: o meia Philippe Coutinho, o zagueiro Thiago Silva e o lateral esquerdo Marcelo.

De acordo com informações divulgadas pela própria Fifa, mais de 129 mil votos acabaram computados para escolher o "Time dos Sonhos" do Mundial da Rússia. A responsável pela organização da competição ainda não divulgou a escalação oficial dos melhores, em pleito com votos de um colegiado.

O público elegeu para a equipe Courtois; Thiago Silva, Godin, Varane e Marcelo; Philippe Coutinho, Modric e De Bruyne; Mbappé, Harry Kane e Cristiano Ronaldo.

Coutinho, aliás, saiu prestigiado com o público. Mesmo eliminado nas quartas de final com a seleção brasileira, o jogador do Barcelona foi o segundo mais votado, com 59 mil menções -ou 45,8% dos times registrados.

Luka Modric, eleito o craque da Copa, liderou o quesito com 65 mil, presente em 50% das formações ideais escolhidas pelo público no site da Fifa.