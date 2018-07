Brasil de Pelotas empata com Vila Nova e segue na zona do rebaixamento

Ainda não foi nesta terça-feira que o Vila Nova fez as pazes com seus torcedores. Em uma jornada inspirada do goleiro Marcelo Pitol, o time goiano ficou no empate sem gols contra o Brasil, de Pelotas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e chegou ao sexto jogo sem vitória em casa. A partida foi válida pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A última vitória do Vila Nova como mandante ocorreu no dia 28 de abril, quando bateu o Sampaio Corrêa por 3 a 1. De lá para cá, são cinco empates e uma derrota. Apesar do jejum em casa, o time goiano defende uma invencibilidade de oito jogos e segue na terceira colocação, com 27 pontos.

Sem ganhar sob o comando do técnico Gilmar Dal Pozzo - três empates e duas derrotas -, o Brasil tem 15 pontos e continua na zona de rebaixamento, em 18.º lugar.

O primeiro tempo foi surpreendente, com o Brasil criando os principais lances de perigo e o Vila Nova pouco fazendo. Pereira cobrou escanteio e Luiz Eduardo cabeceou no travessão do goleiro Rafael Santos. Depois, Pereira bateu falta por cima da barreira e a bola só não entrou porque explodiu na trave.

Passada a pressão no primeiro tempo, o Vila Nova voltou com outra postura do intervalo e dominou a etapa final. Marcelo Pitol foi o personagem principal com pelo menos quatro grandes defesas. Na melhor delas, Alan Mineiro cobrou escanteio e Anderson Cavalo cabeceou no contrapé, mas o camisa 1 rubro-negro espalmou.

Os dois times voltam a campo às 19h15 da próxima terça-feira, pela 17.ª rodada. O Vila Nova enfrenta o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, enquanto que o Brasil recebe o Boa, no estádio Bento Freitas, em Pelotas.